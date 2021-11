Prysmian, fibre ottiche di qualità per costruire l'infrastruttura di rete europea e italiana

Luca Losito 29 novembre 2021 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni, oggi al Tech and Politics Forum 2021, l'evento annuale per l'industria europea delle telecomunicazioni, richiama ancora una volta l'attenzione sull'importanza di garantire che fibre ottiche di qualità superiore e sicure siano utilizzate nella costruzione dell'infrastruttura di rete europea, e italiana.Mentre la società affronta le continue minacce dei cambiamenti climatici, delle pandemie e delle disuguaglianze economiche, molti stanno guardando alle tecnologie digitali per fornire soluzioni. A tal fine, la Commissione europea ha iniziato a distribuire sovvenzioni del Recovery and Resilience Facility agli Stati membri che destinano il 20% dei fondi a iniziative di digitalizzazione. Nel frattempo, l'UE e gli USA hanno rinnovato gli sforzi per cooperare in materia di tecnologia.Nel settore digitale in rapida evoluzione, ciò significa mettere in campo le migliori tecnologie per costruire una rete digitale duratura e ad alte prestazioni, in modo da non mettere a repentaglio i massicci finanziamenti pubblici che sono stati resi disponibili. Inoltre, le fibre ottiche di qualità superiore rappresentano la soluzione migliore per prevenire e contrastare le minacce alla sicurezza e trasmettere in modo sicuro i segnali ottici.