Powell fa impennare il dollaro, balzo DJ ma Ftse Mib annaspa. Oro e petrolio KO

Titta Ferraro 27 agosto 2020 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Reazione non uniforme dei mercati alla svolta nella strategia Fed annunciata da Jerome Powell con il varo del' strategia dell’AIT, ovvero dell’average inflation targeting. A Wall STreet prevalgono gli acquisto con il Dow Jones arrivato a +0,87% e S&P 500 a +0,47%. Segno opposto in Europa con tutti gli indici in rosso e Piazza Affari che figura la più in difficoltà con Ftse Mib a -0,8%. Tra le altre asset class il dollaro si rafforza con vigore e l'eur/usd scende sotto il muro di 1,18. Movimento che non favorisce le materie prime con l'oro - inizialmente in rialzo a seguito dell'annuncio di Powell - che adesso va giù dell'1,56% in area 1,920 dollari l'oncia. Calo vicino al 2% per petrolio Wti e Brent.Il presidente della Fed ha annunciato la nuova strategia basata su un 'average inflation target' intorno al 2%. Questo vuol dire che con la nuova strategia sarà consentito uno sforamento temporaneo del 2% in modo da compensare periodi di inflazione sotto l'obiettivo. Il FOMC, ha aggiunto Powell, punterà su inflazione media del 2%, puntando a una occupazione che sia diffusa e inclusiva. “La Fed metterà l'occupazione davanti all'inflazione nella sua nuova strategia di politica monetaria", ha detto il numero uno della Fed Jerome Powell, nel discorso con cui ha dato il via al simposio di Jackson Hole, quest'anno in webcast a causa del coronavirus COVID-19.