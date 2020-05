Piaggio: riavvio delle attività dello stabilimento produttivo. Aperto anche il sito indiano di Baramati

Alessandra Caparello 11 maggio 2020 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Tornano alla produzione tutti gli stabilimenti produttivi del Gruppo Piaggio (PIA.MI) nel mondo, fermati per la pandemia da Covid-19. Ha riavviato le attività produttive questa mattina anche lo stabilimento indiano situato a Baramati.Si legge in una nota, in India il lockdown dei concessionari si è concluso già la settimana scorsa con la riapertura di circa 190 dealer tra veicoli commerciali e due ruote, e il conseguente riavvio delle attività commerciali. Gli stabilimenti italiani del Gruppo Piaggio sono stati riavviati lo scorso 4 maggio, mentre lo stabilimento vietnamita ha subito solo rallentamenti a causa dei fornitori ma ha sempre continuato la produzione.