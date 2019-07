Paolo Savona su Libra Facebook: 'problema non tanto creazione moneta ma gestione risparmio'

Laura Naka Antonelli 19 luglio 2019 - 11:16

"Il problema riguarda non tanto la creazione di moneta ma la gestione del risparmio" e il "rischio" è che si seguano "strategie di business, non l'interesse pubblico". Così il presidente della Consob, Paolo Savona, intervistato da Radio24, ha commentato il piano del colosso di Mark Zuckerberg volto a lanciare la criptovaluta Libra che Facebook ha annunciato di voler lanciare."Sono stato il primo, immediatamente, due anni fa in un rapporto, ad aver scritto 'attenzione che le monete elettroniche, del tipo di Libra". Monete, ha aggiunto l'ex ministro degli Affari europei del governo M5S-Lega, che "devono essere immediatamente rese di monopolio pubblico altrimenti si ha concentrazione di potere enorme".Anche perchè, ha spiegato, se si creasse "moneta" in questo modo "il compito delle banche centrali verrebbe ridotto fino a scomparire".Detto questo, il "problema riguarda non tanto la creazione di moneta ma la gestione del risparmio".