Imprese, rischi informatici e sanitari in cima alle preoccupazioni dei CEO per il 2022

Luca Losito 17 gennaio 2022 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

I rischi informatici e sanitari rappresentano ancora le principali minacce sia per i CEO italiani che per quelli globali, identificate rispettivamente dal 41% (49% a livello globale) e dal 36% (48% a livello globale) dei CEO. Il trend è emerso dal Global CEO PwC Survey.I CEO mostrano dunque piena consapevolezza dei potenziali pericoli, quelli legati alla sanità e all'informatica in primis, che potrebbero avere un impatto sulle aziende nei prossimi 12 mesi.Segue a ruota la volatilità macroeconomica, con il 34% dei CEO (49% a livello globale) che si dichiara molto o estremamente preoccupato per l’impatto potenziale che le oscillazioni del PIL, l’inflazione e le questioni riguardanti il mercato del lavoro potranno avere sull’anno appena iniziato.