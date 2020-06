Germania: rinviata dai partiti di governo la decisione su maxi stimoli

michele fanigliulo 2 giugno 2020 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto riportato da un portavoce del partito Socialdemocratico tedesco, la coalizione che sostiene il governo della cancelliera tedesca Angela Merkel ha rinviato la decisione definitiva sui termini dell’ingente pacchetto di stimolo pensato per aiutare la ripresa della maggiore economia europea dalla pandemia di coronavirus.I leader dei tre partiti al potere hanno concordato di negoziare oggi fino alle 23,00 e poi di continuare domani dopo la riunione di governo, secondo quanto riferito dalla portavoce dell’Spd.Il Dax si mantiene in forza e cresce del 3,4% in area 12.000 punti, importante resistenza statica e psicologica.