Fmi: crescita area euro in aumento all'1,3% nel 2020 e all'1,4% nel 2021

Alessandra Caparello 20 gennaio 2020 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

La crescita nell'area dell'euro dovrebbe aumentare dall'1,2% nel 2019 all'1,3% nel 2020 (una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali) e all'1,4% nel 2021. Così rende noto il Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook secondo cui i previsti miglioramenti della domanda esterna sostengono il previsto consolidamento della crescita. Le proiezioni del WEO dell'ottobre 2019 per la Francia e l'Italia rimangono invariate, ma le proiezioni sono state sensibilmente ridotte per il 2020 in Germania, dove l'attività manifatturiera rimane in territorio di contrazione alla fine del 2019, e per la Spagna a causa di una decelerazione più forte del previsto della domanda interna e delle esportazioni nel 2019.