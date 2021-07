Eni acquisisce rinnovabili in Italia e raggiungerà in anticipo il target sulle rinnovabili (analisti)

Alessandra Caparello 12 luglio 2021 - 11:23

Eni ha annunciato l’acquisizione di progetti eolici in Italia per 315MW di capacità esistente con crescita fino a 350MW in pipeline. Il portafoglio è composto da 256 aerogeneratori entrati in esercizio fra il 2009 e il 2016 e localizzati in Sicilia, Puglia, Basilicata e Abruzzo.ENI, dice Equita, raggiugerà in anticipo il target sulle rinnovabili del 2021 per 0.7GW e supereranno 1GW a fine 2021. L’acquisizione inoltre permette di coprire il fabbisogno di circa 200,000 clienti nel segmento retail (Eni Gas e Luce). Gli esperti della Sim stimano che il valore dell’operazione possa essere circa €0.4-0.6 miliardi, con un contributo all’EBITDA di circa 60-70 milioni dal 2022.