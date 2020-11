Elezioni Usa: Generali Investments, minori probabilità per stimolo legato a “onda blu”

Daniela La Cava 4 novembre 2020 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Mentre si attende l'esito delle elezioni presidenziali 2020 negli Stati Uniti, sono numerosi i commenti che si susseguono sull'incerto esito delle presidenziali. La partita si deciderà nei prossimi giorni, con il rischio di un severo e lungo conflitto legale.Generali Investments guarda in particolare al nuovo piano di stimolo per far fronte all'emergenza Covid-19. E su questo punto scrive: "la mancata vittoria dei Democratici al Senato ridurrebbe notevolmente le probabilità di un importante stimolo fiscale (2.000 miliardi di dollari, o superiore). Tuttavia, un pacchetto di dimensioni più piccole (fino a 1.000 miliardi di dollari) rimane fattibile anche con un Congresso diviso. Al contrario, con un Senato repubblicano, qualsiasi inasprimento normativo e aumento delle tasse apparirebbe molto meno probabile"."Mentre un altro stimolo fiscale e prospettive positive circa un vaccino per Covid-19 possono contribuire a sostenere l’approccio al rischio, il rischio di una lunga battaglia legale potrebbe gettare un'ombra sulle prospettive dei mercati finanziari per i prossimi giorni, se non settimane", aggiungono gli esperti.