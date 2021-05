Criptovalute: eToro aggiunge 4 nuovi criptoasset a propria piattaforma di investimento

Titta Ferraro 27 maggio 2021 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

eToro aggiunge quattro nuovi criptoasset alla propria piattaforma d'investimento. Si tratta di Aave, Compound, Yearn.Finance e Decentraland, portando il numero di criptoasset disponibili su eToro a 23. L’aggiunta di questi nuovi quattro coin su eToro segue quella di Dogecoin ad inizio maggio e quelle di Chainlink e Uniswap lo scorso aprile.Aave (AAVE) coin, la maggiore tra le quattro con una capitalizzazione di 5,3 miliardi di dollari, supporta il protocollo Aave che è il più noto per i "flash loans". Si tratta di prestiti contratti e rimborsati in rapida successione senza necessità di una garanzia.AAVE, il token di governance del protocollo Aave, consente ai possessori di determinare il futuro del progetto contribuendo e votando le proposte.Compound (COMP), invece, è un “protocollo di tasso d’interesse autonomo e algoritmico”. COMP, token di governance di Compound, permette ai possessori di proporre ed esprimere il proprio voto sulle proposte di miglioramento del protocollo. La sua capitalizzazione di mercato attuale è di 4 miliardi di dollari.Le altre due aggiunte, Yearn.Finance (YFI) e Decentraland (MANA) hanno rispettivamente una capitalizzazione di 2,1bn e 1,3 miliardi di dollari.Yearn è il robo-advisor della finanza decentralizzata mondiale. Esso consente agli utenti di allocare automaticamente fondi sulle opportunità più remunerative dell’esplosivo mercato della finanza decentralizzata (DeFi), incluse attività di prestito collettivo, generazione di rendimenti e assicurazione. YFI è il token di governance di Yearn.Finance, e viene usato per dare preferenza sulle proposte e ricevere flussi in entrata in base alle commissioni generate dal protocollo.Infine, Decentraland è il protocollo alimentato da Ethereum che unisce realtà virtuale e blockchain per creare un mondo tridimensionale ispirato a Minecraft. In questa realtà virtuale creata su blockchain, i giocatori possono esplorare come fanno nei videogiochi, socializzare con amici, entrare in casinò virtuali e scambiare articoli collezionabili in forma di NFT (non-fungible tokens). MANA è il denaro di Decentraland, usato per acquistare immobili digitali, oltre a garantire ai possessori di poter votare sulle proposte di governance.