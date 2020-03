Coronavirus: Le Maire, occorre mobilitazione generale e misure per il rilancio dell'Europa

Valeria Panigada 9 marzo 2020 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Una mobilitazione generale e una serie di misure per sostenere e rilanciare l'economia in Europa. E' la proposta del ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, che in un intervento a France Inter ha fatto sapere che proporrà ai suoi colleghi europei, nel corso del vertice previsto il 16 marzo, una "serie di misure fiscale e di budget che permettano di definire un piano europeo di sostegno massiccio che permetterà di rilanciare la macchina economica all'indomani della crisi". "Dobbiamo decretare la mobilitazione generale", ha detto Le Maire.Per quanto riguarda la Francia, il ministro prevede una crescita inferiore all'1% nel 2020 a causa del coronavirus, contro il +1,3% previsto prima. "L'impatto sarà severo sulla crescita francese nel 2020", ha affermato Le Maire.