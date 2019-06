Brembo: cda coopta Daniele Schillaci come a.d., assemblea convocata il 29 luglio

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Brembo ha cooptato Daniele Schillaci come amministratore delegato e conferendogli i relativi poteri con decorrenza primo luglio 2019. Lo dice il gruppo di Stezzano in una nota nella quale di precisa che Schillaci prende il posto del dimissionario Andrea Abbati Marescotti. Il cda ha così convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 29 luglio per la nomina di Schillaci. A Piazza Affari il titolo Brembo avanza dello 0,75% a 10,06 euro.