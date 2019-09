Banche disertano Tltro III della Bce, flop di richieste (solo 3,4 mld)

Titta Ferraro 19 settembre 2019 - 15:18

Ammontano a soli 3,4 miliardi i prestiti a lungo termine assegnati dalla Bce alle banche nell'ambito dell'operazione Tltro III. Un'accoglienza decisamente più fredda del previsto. I pronostici della vigilia erano infatti di richieste fra i 20 e i 100 miliardi di euro da parte delle banche. L'ammontare assegnato è anche decisamente inferiore ai rimborsi avvenuti questa settimana per 31,8 miliardi di euro.Il tasso applicato è pari a quello medio delle aste principali di riferimento durante il periodo di vita del finanziamento, ma potrà scendere fino a un minimo di -0,5% (pari all'attuale tasso sui depositi) per le banche che utilizzeranno le risorse per prestiti all'economia reale (oltre una certa soglia) invece di tenerle parcheggiate in Bce.