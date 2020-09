Al ribasso sulle criptovalute: arriva il primo ETP Short sul Bitcoin compensato a livello centrale

Redazione Finanza 14 settembre 2020 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

21Shares, società con sede a Zurigo leader negli ETP sulle criptovalute, ha listato sul mercato tedesco Xetra il primo ETP short compensato a livello centrale, una caratteristica che riduce il rischio di controparte per gli investitori retail e istituzionali che effettuano trading attraverso i loro broker.Il nuovo ETP permette agli investitori di trarre vantaggio dalle fluttuazioni negative del prezzo dei Bitcoin.“La quotazione di questo prodotto - commenta Massimo Siano, Managing Director per il Sud Europa di 21Shares - è un importante passo in avanti verso una maggiore diffusione di cryptoasset nei portafogli finanziari convenzionali, anche come strumento di diversificazione. Visto l’attuale scenario, riteniamo che sia il momento per gli investitori di puntare su soluzioni innovative, ovviamente con la consapevolezza della volatilità che può contraddistinguere investimenti di questo tipo".Due mesi fa, 21Shares ha quotato su Xetra anche il primo ETP al mondo sui Bitcoin (ABTC), consentendo per la prima volta agli investitori internazionali di esporsi a questa asset class innovativa attraverso uno strumento finanziario familiare come l’ETP.