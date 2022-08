Ryanair batte tutti i record: a luglio numero di passeggeri mensile più alto di sempre

Nel mese di luglio Ryanair ha registrato il più alto numero di passeggeri di sempre in un mese, mentre la percentuale media di posti vuoti per volo è scesa ai livelli pre-COVID del 4%. Così ha dichiarato la compagnia aerea low-cost in un comunicato.

Nella ripresa post Covid, Ryanair si è impegnata a tenere aggiornati i suoi piloti e il suo equipaggio con le ore di volo, diventando ad oggi la più grande compagnia aerea europea per numero di passeggeri, superando il Gruppo Lufthansa. Il vettore irlandese ha trasportato 16,8 milioni di passeggeri, battendo il record di 15,9 milioni raggiunto un mese prima, nonostante un piccolo sciopero del personale di bordo in diversi mercati. Il 14% in più rispetto ai 14,8 milioni di passeggeri trasportati nel luglio 2019, prima della pandemia COVID.