Leonardo: via libera dal Ministero della Difesa UK alla nuova fase di sviluppo di “Proteus”

Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha assegnato a Leonardo un contratto quadriennale del valore di 71 milioni di euro (60 milioni di sterline) relativo alla terza fase del programma per lo sviluppo di un dimostratore tecnologico ad ala rotante a pilotaggio remoto (RWUAS – Rotary Wing Uncrewed Air System). Il programma – si legge in una nota – prevede lo sviluppo di un prototipo avanzato destinato ad attività dimostrative in volo e denominato “Proteus” negli ambienti della Difesa britannica.

Nel Regno Unito Leonardo è un partner fondamentale del Ministero della Difesa e ha già investito in maniera significativa in capacità militari a pilotaggio remoto nel paese. A Yeovil le competenze in campo elicotteristico dal punto di visto progettuale e ingegneristico hanno reso il sito un riferimento anche per sistemi a pilotaggio remoto. L’Azienda aveva già realizzato in precedenza diversi progetti di ricerca nelle fasi 1 e 2 del programma RWUAS. La fase 3 sosterrà ed accrescerà queste capacità nazionali di progettazione e sviluppo tecnologico attraverso la realizzazione di un prototipo totalmente nuovo destinato ad attività di volo dimostrativo.