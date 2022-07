Idrogeno: Johnson Matthey costruirà gigafactory in UK

Johnson Matthey annuncia il progetto di costruire una gigafabbrica da £80 mn presso il sito di Royston, nel Regno Unito, per aumentare la produzione di componenti per celle a combustibile a idrogeno. Quest’anno, l’azienda ha annunciato l’ambizione di diventare `leader di mercato nei componenti ad alte prestazioni per celle a combustibile ed elettrolizzatori`, puntando a un fatturato di oltre 200 milioni di sterline nel settore delle tecnologie per l’idrogeno entro la fine del 2024/25.

La gigafactory sarà inizialmente in grado di produrre annualmente 3GW di componenti per celle a combustibile a membrana a scambio protonico (PEM) per veicoli a idrogeno ed è sostenuta dal governo britannico attraverso l’Automotive Transformation Fund (ATF). Il sito dovrebbe essere operativo entro il primo semestre del 2024.