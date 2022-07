Fintech, Revolut cresce e supera i 20 milioni di clienti retail nel mondo

Revolut, super app finanziaria globale, ha superato i 20 milioni di clienti retail in tutto il mondo e processa oltre 250 milioni di transazioni al mese. Entrambi i risultati arrivano nel momento in cui Revolut si appresta a celebrare il suo settimo anniversario. A comunicarlo è la società con una nota ufficiale.

Revolut continua inoltre a espandere la sua forza lavoro globale, superando i 5.000 dipendenti in tutto il mondo. Nell’ultimo anno, l’azienda ha aperto diversi uffici in località come New York, Tokyo, Madrid, Barcellona, Parigi, Città del Messico, Berlino, Budapest e Bucarest. Inoltre, verranno inaugurati nuovi uffici a Mumbai e Bangalore entro la fine dell’anno.

Fondata in Inghilterra nel 2015, Revolut offre servizi di invio denaro e cambio valuta. Oggi, oltre 20 milioni dei suoi clienti retail in tutto il mondo utilizzano le decine di prodotti innovativi di Revolut, inclusi pagamenti peer-to peer, Salvadanai, il conto per bambini Junior, la funzionalità per la prenotazioni alberghiere con cashback Soggiorni e molto altro.

Negli ultimi dodici mesi, Revolut ha lanciato una serie di nuove funzionalità tra cui On Demand Pay in Regno Unito, prestiti personalizzati e Pay Later in Irlanda ed è stata nominata tra le TIME100 Most Influential Companies. Con servizi offerti in 36 paesi, l’espansione di Revolut continua, con nuovi mercati che verranno lanciati a breve tra cui India, Messico e Brasile.

In Italia Revolut celebra il traguardo di oltre 850.000 clienti retail, con una crescita del 750% negli ultimi tre anni. L’azienda ha recentemente lanciato un’integrazione importante per i clienti italiani, che dallo scorso febbraio possono pagare tutti gli avvisi pagoPA tramite app senza alcuna commissione.

Nikolay Storonsky, CEO di Revolut, commenta: “L’aver raggiunto 20 milioni di clienti e 250 milioni di transazioni al mese è un traguardo di cui siamo molto orgogliosi. Quando abbiamo fondato Revolut sette anni fa, volevamo dare alle persone un maggiore controllo sul proprio denaro attraverso l’uso della tecnologia, offrendo un servizio in grado di soddisfare tutte le loro esigenze finanziarie in un unico luogo. Siamo ancora un’azienda giovane, ma la nostra crescita negli ultimi anni mostra la crescente domanda per i nostri prodotti in tutto il mondo”.