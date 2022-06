Cripto: piattaforma Celsius congela prelievi e scambi. “Condizioni estreme del mercato”

Celsius Network ha congelato prelievi, scambi e trasferimenti sulla sua piattaforma, alimentando un già ampio crollo del mercato cripto. La piattaforma britannica che consente di prendere in prestito fondi e guadagnare interessi su depositi in criptovalute ha sospeso i prelievi e i trasferimenti a causa di “condizioni estreme del mercato”.

Il tutto mentre gli operatori hanno continuato a mettere in dubbio la sostenibilità di token ad alto rendimento sulla scia del crollo della blockchain Terra. Celsius presta i depositi dei clienti ad altri utenti per ottenere un rendimento e al momento la società ha dichiarato di avere 1,7 milioni di utenti iscritti. Alla fine dello scorso anno Celsius ha raccolto 750 milioni di dollari di finanziamenti da investitori tra cui il fondo pensione canadese Caisse de dépôt et placement du Québec. Il token CEL promette “ricompense finanziarie “, tra cui fino al 30% di rendimenti extra settimanali, secondo il suo sito web. Nelle ultime ore il token è sceso del 31% a 24,2 centesimi alle 12:42 di Hong Kong, in base ai dati sui prezzi CoinGecko, in un contesto di crollo delle attività crittografiche che ha portato il Bitcoin al livello più basso dal dicembre 2020. “Abbiamo dovuto prendere questa decisione al fine di stabilizzare la liquidità e le operazioni mentre prendiamo provvedimenti per preservare e proteggere le attività”, ha detto la società.