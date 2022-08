BoE: verso il più grande rialzo dal 1995 dei tassi di interesse di 50 punti base

Giovedì la Banca d’Inghilterra dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 50 punti base, il più grande rialzo dal 1995. Una mossa che porterebbe i costi di prestito all’1,75%, mentre la banca centrale combatte contro l’inflazione crescente. L’indice dei prezzi al consumo in Uk ha toccato un nuovo massimo di 40 anni a giugno, pari al 9,4%, a causa della continua impennata dei prezzi dei generi alimentari e dell’energia, aggravando la storica crisi del costo della vita nel Paese.

Il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey ha suggerito in un discorso tenuto il 19 luglio che il Comitato di politica monetaria potrebbe prendere in considerazione un aumento di 50 punti base, giurando che non ci saranno “né se né ma” nell’impegno della Banca a riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2%. Un sondaggio Reuters condotto la scorsa settimana ha indicato che oltre il 70% degli operatori di mercato prevede ora un rialzo di mezzo punto.