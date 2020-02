Vodafone: ricavi trimestrali in crescita. Al vaglio Ipo divisione torri Europa a inizio 2021

Daniela La Cava 5 febbraio 2020 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Vodafone ha mandato in archivio il terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2019/2020, con i ricavi che sono saliti del 6,8% a 11,75 miliardi di euro (+10,1% in Europa, e -2,7% nel resto del mondo). In crescita i ricavi organici di servizi che sono aumentati dello 0,8% rispetto al +0,7% del secondo trimestre.Il ceo di Vodafone, Nick Read, ha messo in evidenza che "il ritmo tenuto nel realizzare le prioritĂ commerciali e strategiche, che ci hanno permesso di mantenere un certo slancio nel trimestre". Il manager ha poi sottolineato come la competizione in Europa resti 'sfidante' e si attende "un ulteriore graduale miglioramento della crescita dei ricavi da servizi per il quarto trimestre, sotto la guida dell'Europa".Vodafone valuta inoltre la possibilitĂ di una Ipo della divisione Torri all'inizio 2021. "Abbiamo recentemente annunciato la vendita della nostra partecipazione in Vodafone Egypt, che riduce il nostro debito netto - aggiunge Read -. Abbiamo anche nominato il management team per il nostro business europeo TowerCo e ci stiamo preparando per una potenziale Ipo all'inizio del 2021".