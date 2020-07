Vodafone prevede Ipo della controllata torri su Borsa Francoforte l'anno prossimo

Valeria Panigada 24 luglio 2020 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Vodafone intende quotare Vantage Towers, la sua controllata delle torri, l'anno prossimo sulla Borsa di Francoforte. "Vantage Towers, la principale azienda di infrastrutture per torri in Europa con 68mila siti in nove paesi, è stata lanciata sulla buona strada per l'Ipo all'inizio del 2021", ha annunciato l'amministratore delegato Nick Read, anticipando che l'operazione sbloccherà valore per gli azionisti. Vodafone ha comunque precisato che vuole mantenere una quota di maggioranza in Vantage Towers dopo il debutto in borsa. Intanto il gruppo ha siglato un accordo per integrare gli asset delle torri greci con Wind Hellas Telecomunications.