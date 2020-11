Vodafone balza a +4% a Londra dopo conti oltre attese

Titta Ferraro 16 novembre 2020 - 10:56

Numeri oltre le attese per Vodafone Group. Il colosso tlc britannico ha riportato nel secondo trimestre, chiuso al 30 settembre 2020, ricavi in calo dello 0,4% a 10,92 miliardi di euro. Le attese degli analisti erano per un calo più marcato di -2,3%.Nel primo semestre Vodafone segna un utile per 1,56 mld dalla perdita di 1,89 mld dell'anno precedente. La società ha annunciato un dividendo provvisorio per azione di 4,50 centesimi, come lo scorso anno. L’outlook è stato rivisto al rialzo con Ebitda adjusted tra 14,4 e 14,6 Mld di euro (precedente stima era 14,5 Mld o poco meno).A ;Londra il titolo segna +3,8% a 124 sterline.