Vodafone, accordo per cessione controllata egiziana per 2,4 mld$

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

La britannica Vodafone ha annunciato di avere raggiunto un accordo per cede il 55% del capitale della sua controllata egiziana (Vodafone Egypt) a Saudi Telecom Company (Stc). In base ai termini dell'accordo, Vodafone incasserà dalle vendita quasi 2,4 miliardi di dollari, per un enterprise value relativo al 100% di Vodafone Egypt pari a 4,35 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe essere chiusa entro la fine di giugno 2020. Le due società hanno inoltre concordato un accordo di lungo termine (Partner Market Agreement), che prevede che il marchio Vodafone continuerà ad essere utilizzato in Egitto.