Vodafone: Standard Ethics conferma rating di sostenibilità

Daniela La Cava 1 dicembre 2021 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il corporate rating “EEE-” a Vodafone. Secondo la metodologia di Standard Ethics, il gruppo tlc britannico presenta un eccellente modello di governance della sostenibilità basato anche su adeguate policy Esg e su una rendicontazione extra-finanziaria allineata alle migliori pratiche del settore. Il modello è inoltre dotato di un sistema gestionale dei rischi Esg idoneo all’industria “telco”. Gli analisti valutano positivamente i presidi adottati per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Framework) e per la protezione dei dati personali.Con specifico riguardo all’area della corporate governance, spiega Standard Ethics, si registra l’impegno di Vodafone verso una composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione in linea con le indicazioni volontarie dei principali organismi internazionali (Ocse, Ue, Onu): i principi di indipendenza, parità di genere e l’internazionalità sono adeguatamente tenuti in considerazione.