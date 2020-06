Vaccino Covid: AstraZeneca fornirà ai paesi europei (Italia compresa) fino a 400 milioni di dosi

Valeria Panigada 15 giugno 2020 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca ha raggiunto un accordo con la Inclusive Vaccines Alliance europea, guidata da Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi, per una fornitura che arriverà fino a 400 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 dell’Università di Oxford e la cui distribuzione, se tutto andrà bene, inizierà a partire dalla fine dell'anno.Il vaccino è attualmente in fase di sperimentazione nel Regno Unito su una popolazione di circa 10.000 volontari adulti, grazie alla collaborazione con l’Università di Oxford a cui partecipa anche l’italiana IRBM, tramite la sua divisione Advent per i vaccini innovativi.“AstraZeneca si è impegnata per assicurare la produzione di 2 miliardi di dosi su scala globale di un vaccino che al momento è già in fase sperimentale sull’uomo - ha commentato Lorenzo Wittum, presidente di AstraZeneca Italia - Aspettiamo fiduciosi i risultati della sperimentazione perché solo allora, se saranno positivi, questo accordo e l’impegno di tutti i partner coinvolti, avrà pieno significato".L’Astrazeneca ha recentemente concluso accordi simili con il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations e Gavi the Vaccine Alliance per 700 milioni di dosi e ha concordato un accordo di licenza con il Serum Institute of India per la fornitura di un ulteriore miliardo di dosi. La capacità produttiva totale è attualmente pari a 2 miliardi di dosi.