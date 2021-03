Vaccino AstraZeneca: Danimarca lo stoppa per problemi ai coaguli di sangue, titolo giù a Londra

Titta Ferraro 11 marzo 2021 - 12:19

La Danimarca ha sospeso l'uso del vaccino Covid di AstraZeneca dopo che sono state sollevate preoccupazioni per effetti collaterali potenzialmente pericolosi. Il ministro della Salute, Magnus Heunicke, ha detto in un tweet che si tratta di una mossa precauzionale, a seguito di "segnali di un possibile grave effetto collaterale sotto forma di coaguli di sangue mortali".La decisione da parte del paese nordico arriva dopo che l'Austria lo scorso fine settimana ha sospeso l'uso di un lotto del vaccino AstraZeneca in scia a segnalazioni di un decesso e di una malattia tra i riceventi.Il titolo AstraZeneca paga dazio dopo tale notizia e questa mattina è arrivato a cedere fino al 2,7% a Londra.