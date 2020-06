Uk: ancora molteplici sfide, Candriam mantiene una view negativa

Daniela La Cava 12 giugno 2020 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

"Nonostante i dati molto deboli e peggiori delle aspettative pubblicati oggi, lo scenario illustrato dal Comitato di Politica Monetaria di un calo del 25% del PIL nel secondo trimestre, accanto al commento sui rischi di ribasso relativi a questo scenario, suggerisce come questi dati non abbiano sorpreso le autorità. Questi numeri dovrebbero garantire un'estensione del QE di almeno 100 miliardi di sterline la prossima settimana". Questo il commento di Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income and Member of the Executive Committee di Candriam, che mantiene una view negativa sul Regno Unito alla luce delle sfide che esistono su molteplici orizzonti."La scarsa performance relativa nella gestione della crisi Covid, l'apparente mancanza di urgenza intorno alle negoziazioni con l'UE su un futuro accordo commerciale e la sempre più improbabile proroga della scadenza (fine anno) - spiega Forest -. Tutto questo insieme a un massiccio deficit fiscale, a un debito eccessivo rispetto al PIL e al deficit delle partite correnti che richiede finanziamenti. Di conseguenza, ci manteniamo short sulla sterlina, poiché ci aspettiamo un ulteriore deprezzamento".