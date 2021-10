Uk: Boris Johnson annuncia partnership con Bill Gates su investimenti 'green'

Alessandra Caparello 19 ottobre 2021 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Boris Johnson e Bill Gates. Il primo ministro britannico ha annunciato una partnership da 400 milioni di sterline (552 milioni di dollari) con il fondatore di Microsoft e famoso filantropo, per aumentare gli investimenti verdi nel Regno Unito, impegnandosi a "scalare rapidamente" le nuove tecnologie pulite.Il Regno Unito si è già impegnato per almeno 200 milioni di sterline per lo sviluppo e lo spiegamento di tecnologia verde, come ha precisato il Dipartimento per il Commercio Internazionale e il programma di Gates corrisponderà a quell’investimento. Un programma che si concentra su quattro aree tecnologiche: idrogeno verde, stoccaggio di energia a lungo termine, carburanti sostenibili per l'aviazione e sistemi per catturare la CO2 direttamente dall'aria.La partnership è "una spinta alla visione del Regno Unito per una rivoluzione industriale verde", ha detto Johnson. "Raggiungeremo i nostri ambiziosi obiettivi climatici solo se scaliamo rapidamente le nuove tecnologie in aree come l'idrogeno verde e i carburanti sostenibili per l'aviazione, tecnologie che sembravano impossibili solo pochi anni fa".L'accordo arriva solo due settimane prima che i leader mondiali si incontrino a Glasgow per i colloqui globali sul clima conosciuti come COP 26.