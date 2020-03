Uk: BoE resta alla finestra dopo ampio pacchetto misure (analisti)

Daniela La Cava 26 marzo 2020 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

"Avendo già varato un ampio pacchetto di misure di agevolazione, non c'è da stupirsi che oggi la Bank of England sia rimasta alla finestra. I segnali indicano che è possibile un'ulteriore espansione del QE, e in effetti è probabile che questo sia lo strumento su cui la BoE si affida per fornire maggiori stimoli, se necessario, dato che è estremamente probabile che i tassi vengano ulteriormente ridotti". E' di questo parere Luke Bartholomew, investment strategist di Aberdeen Standard Investments, commentando l'esito della riunione odierna della Banca d'Inghilterra, che ha confermato la sua politica monetaria dopo le recenti mosse sui tassi."Nel lungo periodo sarà interessante vedere come la BoE risponderà a qualsiasi pressione inflazionistica in seguito al recente forte calo del valore della sterlina - prosegue l'esperto -. Ma per ora attendiamo ulteriori misure fiscali da parte del Cancelliere per aiutare i lavoratori autonomi e gli altri, il che è reso ancora più pressante alla luce delle prove dell'aumento delle richieste di credito universale che suggeriscono che la disoccupazione sta per aumentare in modo molto brusco".