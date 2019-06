Uk: BoE non tocca i tassi, fermi allo 0,75%

Daniela La Cava 20 giugno 2019 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

LaBank of England (BoE) non tocca i tassi, lasciandoli invariati allo 0,75 per cento. Il comitato di politica monetaria ha anche votato all'unanimitĂ per mantenere il piano di acquisto di asset da 435 miliardi di sterline.