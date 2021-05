Ue: Commissione rivede al rialzo stime PIL al 4,3% per il 2021

Alessandra Caparello 12 maggio 2021 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

La Commissione Ue alza le stime del PIL della zona euro dal 3,8% precedente al 4,3% per il 2021, e dal 3,8% precedente al 4,4% per il 2022. L’inflazione della zona euro è vista all’1,7% nel 2021 e in calo all’1,3% nel 2022.Secondo la Commissione, la produzione economica dell'area dell'euro raggiungerà i livelli pre-Covid nel quarto trimestre, prima del previsto e tutte le economie dell'UE torneranno al PILdei livelli pre Covid entro la fine del 2022.