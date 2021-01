UK: gli anfibi punk Dr Martens si preparano allo sbarco in Borsa

Alessandra Caparello 12 gennaio 2021 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Gli iconici anfibi Dr. Martens, simbolo di una generazione, sbarcano in Borsa.Il marchio che da oltre 60 anni promuove l'espressione ribelle di sé, posseduto al 75% dal fondo di private equity Premira, che lo ha acquistato nel 2013 per 300 milioni di sterline, annuncia che sta valutando l’IPO e che intende pubblicare un documento di registrazione."Oggi si registra un'importante pietra miliare per la Dr. Martens e testimonia l'abilità e il duro lavoro del nostro team di gestione, poiché costruiamo l'attività in modo che corrisponda alle dimensioni e al potenziale del nostro marchio” afferma Paul Mason, Presidente della Dr. Martens. “Negli ultimi anni abbiamo fatto investimenti significativi nel business per rafforzare il team, le nostre operazioni e ci posizioniamo per la prossima entusiasmante fase di sviluppo”. Nell'operazione di listing Permira sarà affiancata da Goldman Sachs e Morgan Stanley, fino a Barclays, BofA Securities, Hsbc Holdings e Royal Bank of Canada.