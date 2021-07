UK: Johnson conferma fine restrizioni, ma esorta a massima cautela

Titta Ferraro 13 luglio 2021 - 08:52

"È assolutamente fondamentale procedere con cautela. Questa pandemia non è finita. Il coronavirus continua a comportare rischi per te e per la tua famiglia". Così il premier inglese, Boris Johnson nella conferenza stampa di ieri sera in cui conferma la fine delle restrizioni a partire da lunedì 19 luglio. Il primo ministro britannico sottolinea come non sia possibile tornare istantaneamente da lunedì 19 luglio alla vita com'era prima del Covid."Ci atterremo al nostro piano per eliminare le restrizioni e il distanziamento sociale - ha precisato Johnson . ma ci aspettiamo e raccomandiamo che le persone indossino una copertura per il viso in spazi affollati e chiusi in cui si entra in contatto con persone che normalmente non si incontrano, come nel trasporto pubBlico".Verrà rimossa anche la raccomandazione alo smart working, ma non sarà un ritorno di massa in ufficio da lunedì. "Stiamo definendo le linee guida per le imprese per un graduale ritorno al lavoro durante l'estate", ha aggiunto il premier.Sage, il gruppo consultivo scientifico del governo UK per le emergenze, ha affermato che è probabile che i ricoveri ospedalieri raggiungano almeno 1.000 al giorno in estate a seguito della revoca della maggior parte delle restrizioni Covid per l'Inghilterra.La Gran Bretagna ieri ha registrato 34.471 nuovi casi Covid e altri sei decessi.