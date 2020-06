UK: BoE, tassi fermi ma aumenta potenza QE di 100 mld

Daniela La Cava 18 giugno 2020 - 14:07

MILANO (Finanza.com)

La Bank of England (BoE) conferma le attese in termini di politica monetaria. L'istituto ha infatti mantenuto invariati i tassi d'interesse allo 0,1% e ha aumentato di 100 miliardi di sterline il suo QE, portandolo a 745 miliardi di sterline rispetto ai precedenti 645 miliardi. Le decisione sono in linea con il consensus Bloomberg.Nel comunicato ufficiale la BoE ha fatto sapere che "continuerà a monitorare da vicino la situazione" e si detta "pronta a intraprendere ulteriori azioni necessarie per sostenere l'economia e garantire un ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2%". Il comitato terrà sotto controllo il programma di acquisto di attività.