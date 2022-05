Twitter, Musk: aziende e governi potrebbero pagare una leggera tassa per il social media

Alessandra Caparello 4 maggio 2022 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Twitter potrebbe avere un "leggero costo" per aziende e governi. Così Elon Musk secondo cui gli utenti delle imprese e dei governi su Twitter potrebbero dover pagare una "leggera" tassa per rimanere sulla piattaforma di social media.L’annuncio di Musk arriva dopo che il consiglio di amministrazione di Twitter ha accettato un'offerta di acquisizione di 44 miliardi di dollari (34,5 miliardi di sterline) dal numero uno di Tesla. Tuttavia Musk ha anche assicurato che il social sarà sempre gratuito per gli "utenti occasionali".All’indomani dell’offerta di acquisizione, Musk aveva precisato di voler "rendere Twitter migliore che mai migliorando il prodotto con nuove funzionalità". Secondo il WSJ, Musk venderà di nuovo le azioni Twitter tre anni dopo l’offerta.