Trump in visita nel Regno Unito: "Attriti con Londra per il caso Huawei? No perchè siamo alleati"

Alessandra Caparello 4 giugno 2019 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna risolveranno qualsiasi divergenza in merito al caso Huawei, respingendo le speculazioni secondo cui il disaccordo potrebbe minacciare la condivisione delle informazioni tra i due alleati. Si mostra ottimista il presidente americano Donald Trump in visita nel Regno Unito.Come riporta Reuters, alla domanda se avrebbe imposto dei limiti alla condivisione di informazioni di intelligence se la Gran Bretagna non avesse limitato l'uso della tecnologia Huawei, Trump ha sottolineato: "No, perché avremo assolutamente un accordo su Huawei e su tutto il resto”. "Abbiamo un incredibile rapporto di intelligence e saremo in grado di risolvere qualsiasi differenza", ha detto il presidente ai giornalisti a Londra dopo aver incontrato il primo ministro britannico Theresa May. "Ne abbiamo discusso, non vedo assolutamente nessuna limitazione, non abbiamo mai avuto limitazioni, Londra è un grande alleato e partner e non avremo alcun problema".