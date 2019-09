Tony Blair ai laburisti: no al voto, Corbyn impopolare. Ma leader dei Labour non lo ascolta e dice sì

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2019 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Il leader dei laburisti Jeremy Corbyn lascia cadere nel vuoto l'appello dell'ex premier Tony Blair che, in un discorso proferito oggi, ha consigliato al Labour di premere più per un referendum che per il ritorno alle urne. Motivo: l'impopolarità di Jeremy Corbyn.Sky riporta le parole di Corbyn, che ha detto invece che, in qualsiasi circostanza, i laburisti saranno favorevoli al ritorno alle elezioni generali del Regno Unito.Un'altra opzione sul tavolo, ha aggiunto il leader dei laburisti, rimane la presentazione di una mozione di sfiducia contro il governo di Boris Johnson (che, secondo diverse indiscrezioni, punterebbe sempre di più proprio al ritorno alle urne).Un'idea più chiara su ciò che verrà proposto al Parlamento per impedire un un no-deal Brexit arriverà, ha detto ancora Corbyn, nelle prossime 28 ore.