Thomas Cook in fallimento, saltano viaggi e vacanze di migliaia di turisti

Valeria Panigada 23 settembre 2019 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Ilsettore del turismo e del trasporto aereo potrebbe essere sotto pressione oggi sui mercati dopo l'annuncio di fallimento da parte di Thomas Cook. "Il consiglio di amministrazione non ha altra scelta che prendere provvedimenti per entrare in liquidazione obbligatoria con effetto immediato", si legge nella nota diffusa questa mattina dal gruppo inglese, dopo il tentativo nel fine settimana di una ricapitalizzazione e riorganizzazione. Il procedimento implicherà un maxi rimpatrio di centinaia di migliaia di turisti nel mondo che avevano prenotato voli e viaggi attraverso Thomas Cook.