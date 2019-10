Tesco: ceo Dave Lewis lascia gruppo nell'estate 2020, profitti semestrali in rialzo

Daniela La Cava 2 ottobre 2019 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Tesco, il gruppo britannico dei supermercati, ha annunciato la partenza dell'amministratore delegato Dave Lewis nell'estate del 2020 e i risultati del primo semestre dell'esercizio fiscale 2020 che è stato archiviato con profitti in rialzo.Lewis, che ha deciso di lasciare le redini del gruppo per ragioni personali, verrà sostituito da Ken Murphy. "E' con rammarico che ho accettato dimissioni di Dave Lewis come ceo - ha dichiarato il presidente di Tesco, John Allan -. Ha svolto un lavoro eccezionale per rilanciare Tesco dal 2014 e continua ad avere il supporto del consiglio di amministrazione".Quanto ai conti semestrali (semestre concluso al 24 agosto), Tesco ha registrato profitti pre-tasse per 494 milioni di sterline contro i 463 milioni di un anno prima, mentre il risultato operativo rettificato si è attestato a 1,41 miliardi dai 1,12 miliardi del primo semestre dell’esercizio fiscale 2019. Ricavi in leggera crescita dello 0,6% a 31,91 miliardi.