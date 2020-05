Tassi negativi per emissione Bond UK, è prima volta per Londra

Titta Ferraro 20 maggio 2020 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

La Gran Bretagna ha emesso oggi bond a un rendimento negativo. E' la prima volta che succede per il Regno Unito. L'obbligazione, che ha scadenza luglio 2023, è stata venduta con un rendimento medio di -0,003%.Gli investitori riceveranno un pagamento di interessi annuo dello 0,75% in quanto hanno pagato al di sopra del valore nominale dell'obbligazione; quindi il rendimento effettivo in contanti è inferiore a quello che hanno prestato. La domanda è stata pari a poco più del doppio (bid-to-cover di 2,15) rispetto ai 3,75 mld di sterline offerti.