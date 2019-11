Silver Lake mette sul piatto 500 mln$ per City Football Group (Manchester City)

Daniela La Cava 27 novembre 2019 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Investimento strategico di Silver Lake in City Football Group (gruppo che controlla il Manchester City). Nel dettaglio, il fondo di private equity di Menlo Park ha firmato un accordo definitivo per un investimento azionario di 500 milioni di dollari nel gruppo britannico, rilevando una quota pari a circa il 10 per cento. Il deal valuta City Football Group circa 4,8 miliardi di dollari post investimento. Lo si apprende in comunicato congiunto.City Football Group, che conta oltre 2mila dipendenti, è controllata da Abu Dhabi United Group che resta l'azionista di controllo.