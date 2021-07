Shell coglie assist risalita del petrolio: aumenterà buyback o dividendi

Titta Ferraro 7 luglio 2021 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Shell aumenterà i suoi rendimenti per gli azionisti tramite buyback o dividendi. Lo ha annunciato oggi il colosso petrolifero rimarcando come il forte aumento dei prezzi del petrolio e del gas ha contribuito a ridurre il debito. Mossa che arriva in anticipo rispetto a quanto preventivato dagli analisti che indicavano verso fine anno un aumento della remunerazione per gli azionisti.Nello specifico verrà aumentata la distribuzione agli azionisti dal 20% al 30% del flusso di cassa derivante dalle operazioni a partire dal secondo trimestre.Shell in precedenza aveva affermato che avrebbe aumentato i rendimenti una volta che il suo debito netto fosse sceso sotto i 65 miliardi di dollari. Adesso Shell ha riferito che tale obiettivo è stato "ritirato", senza specificare se lo ha centrato. Shell si limita a specificare che ha ulteriormente ridotto il proprio indebitamento netto, sebbene l'entità della riduzione sarà moderata dai movimenti di capitale circolante.