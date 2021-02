Shell: Standard Ethics conferma Rating “EE-”

Daniela La Cava 3 febbraio 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il Corporate Rating “EE-” a Royal Dutch Shell. In particolare, Standard Ethics spiega che il gruppo petrolifero anglo-olandese è attivo in un settore particolarmente complesso con impatti e rischi ambientali significativi: nondimeno, l’apporto delle società petrolifere è tuttora cruciale per le attività economiche.La società, proseguono gli analisti, appare comunque seguire i percorsi sulla transizione energetica così come indicati dalle organizzazioni internazionali e adotta un adeguato sistema di governance della sostenibilità. Secondo la metodologia di Standard Ethics, anche policy aziendali e rendicontazione Esg sono in linea con le buone pratiche.Alla luce di queste osservazioni, gli analisti monitorano con attenzione gli eventuali progressi e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati dalla società.