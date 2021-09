Sell-off globale sui bond: gilt UK 10 anni al tasso massimo dell'era Covid

Titta Ferraro 28 settembre 2021 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

Prosegue oggi in maniera corposa il sell-off dai titoli di Stato a livello globale. Così come i Treasury statunitensi, anche il rendimento del gilt britannico a 10 anni si porta ai massimi dell'era Covid e ha superato l'1% per la prima volta da marzo 2020 alla luce anche delle prospettive di inasprimento della politica della Banca d'Inghilterra. Una chiusura del gilt sopra il muro dell'1% manca addirittura dal maggio 2019.La riunione della BOE della scorsa settimana ha alimentato le aspettative di aumento dei tassi. Il governatore della Boe, Andrew Bailey, ieri ha rafforzato l'idea che i tassi di interesse potrebbero aumentare già quest'anno, anche prima che l'attuale programma di acquisto di obbligazioni scada, se necessario.