Ryanair alza le stime di crescita del traffico areo a cinque anni del 50%

Alessandra Caparello 16 settembre 2021 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Se la pandemia Covid non peggiorerà, Ryanair prevede di prendere in consegna 210 nuovi aerei B737 Gamechanger nei prossimi 5 anni. Inoltre, il gruppo guidato da Michael O'Leary stima una crescita del traffico più rapida nei prossimi 5 anni aumentando così le stime di crescita del traffico a 5 anni dal 33% al 50%. Nel dettaglio prevede che il traffico di Ryanair crescerà fino a oltre 225 milioni di ospiti entro marzo 2026, ovvero 25 milioni di passeggeri all'anno in più rispetto al precedente obiettivo di 200 milioni.Ryanair aprirà 10 nuove basi in Europa nell'anno in corso e prevede di creare oltre 5.000 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri nei prossimi 5 anni.