Rumor: 'Boris Johnson rassegnerà le dimissioni tra sei mesi per problemi salute provocati dal coronavirus'

Laura Naka Antonelli 26 agosto 2020 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

Il premier britannico Boris Johnson rassegnerà le dimissioni l'anno prossimo a causa di problemi persistenti di salute provocati dal coronavirus. E' quanto avrebbe detto Humphry Wakefield, suocero di Dominic Cummings, consulente senior del premier, a una donna intervistata dal The Times of London.L'intenzione di Johnson, finito in terapia intensiva per COVID-19 lo scorso aprile, sarebbe quella di dimettersi tra sei mesi circa.Secondo la fonte, Wakefield avrebbe paragonato le condizioni del premier, che a suo avviso sarebbe tornato al lavoro troppo presto, a quelle di un cavallo ferito: "Se fai lavorare un cavallo quando è ancora ferito, non si riprenderà mai", avrebbe detto Wakefield.Una fonte di Downing Street ha commentato i rumor bollandoli come "assolutamente privi di senso".Al momento la sterlina cede lo 0,12% nei confronti del dollaro Usa, a $1,31349. La valuta britannica guadagna nei confronti dell'euro, con il rapporto EUR-GBP in calo dello 0,10% a GBP 0,8990.