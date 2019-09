Risiko Borse: Lse dice 'no' a proposta Hong Kong Exchange

Daniela La Cava 13 settembre 2019 - 14:40

Dopo l'annuncio dello scorso 11 settembre, il board di London Stock Exchange Group (Lseg) dice no alla proposta di acquisto lanciata dall'Hong Kong Exchanges and Clearing Limited. In una nota ufficiale la Piazza finanziaria, che controlla anche Borsa Italiana, esprime dei "timori fondamentali su alcuni aspetti chiave della proposta, tra cui la strategia".Lse va però avanti sul fronte dell'acquisizione di Refinitiv, dove "continua a fare dei progressi positivi". A tal proposito scrive: "Sono in corso processi di approvazione normativa" e "la transazione rimane sulla buona strada per essere chiusa nel secondo semestre del 2020".