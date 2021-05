Revolut: da oggi i clienti Metal in Regno Unito possono prelevare le criptovalute

Alessandra Caparello 6 maggio 2021 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

Revolut annuncia la possibilità di prelevare le criptovalute, offrendo ai clienti che lo desiderano di trasferire Bitcoin verso i loro portafogli personali al di fuori dell'ecosistema Revolut.Con il lancio dei prelievi, si legge in una nota, i clienti Revolut saranno in grado di scegliere dove archiviare i propri BTC. Che si tratti di Revolut, o di un wallet caldo o freddo, i prelievi non sono mai stati così facili e i clienti avranno più libertà, flessibilità e controllo sui loro Bitcoin.Per il momento, Revolut darà accesso Beta esclusivo ai clienti Metal del Regno Unito. Potranno aggiungere tre indirizzi esterni e prelevare fino a £ 500 al giorno e £ 1.000 al mese. Revolut prevede di estendere i prelievi crypto ad altri piani a pagamento e in altri mercati nel prossimo futuro, oltre a lanciare ulteriori funzionalità crypto.