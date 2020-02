Regno Unito: crescita resta debole, ma è improbabile che si traduca in taglio tassi della BoE

Daniela La Cava 11 febbraio 2020 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Gliultimi dati in arrivo dal Regno Unito mettono in evidenza un'economia debole. In particolare, secondo la lettura preliminare diffusa oggi, nel quarto trimestre 2019 il Pil inglese è rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti, in peggioramento dal +0,4% del terzo trimestre. Il dato è in linea con il consensus degli analisti. "L'economia britannica non è cresciuta nel quarto trimestre, ma questa è una 'vecchia notizia' per i mercati", sottolinea James Smith, economista di Ing, secondo il quale "sarebbe necessario un peggioramento sostanziale dell'attività economica nel Regno Unito per convincere la Banca d'Inghilterra a ridurre i tassi di interesse". Per Smith la Bank of England manterrà un atteggiamento attendista, con tassi fermi per il resto del 2020.